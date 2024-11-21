США и Великобритания разрешили Украине бить дальнобойными ракетами по военным объектам на территории РФ. Москва выступила с жесткими предупреждениями, включая официальное изменение своей ядерной доктрины, предусматривающее возможный ядерный ответ на такие удары. Но насколько вероятно, что Россия будет действовать в соответствии с этими угрозами?

Эксперты по-прежнему скептически относятся к тому, что Кремль прибегнет к ядерному оружию. В беседе с Guardian Павел Подвиг из Института ООН по исследованию проблем разоружения считает маловероятным, что Москва прибегнет к ядерным боеголовкам.

По его словам, применение стратегического оружия даст ограниченные военные выгоды и может непредсказуемым образом изолировать Россию на мировой арене. Ранее Китай и Индия — главные партнеры Москвы после начала войны — заявили, что выступают против любого применения ядерного оружия, поскольку это может запустить Третью мировую войну.

Однако эксперт отмечает: Москва может рискнуть, если почувствует слабую реакцию Запада. Однако пока США не отмечают необычной активности на российских ядерных складах, что предполагает сдержанность на данный момент.

Еще одна тактика — гибридная война. Москва последовательно полагалась на гибридные методы, используя неоднозначную «серую зону» между миром и войной. Тактика включала в себя направление миграционных потоков для дестабилизации границ ЕС, проведение точечных убийств в западных странах и планирование диверсионных операций. Недавно в грузовых узлах Германии и Великобритании были обнаружены зажигательные устройства, которые, как полагают, были пробными запусками атак на рейсы в Северную Америку.

Кампании по дезинформации и кибератаки остаются центральным элементом стратегии Москвы. Российские боты усиливают поляризующие проблемы, чтобы посеять раздор, в то время как глушение GPS над Балтикой нарушает навигацию. Россию подозревают в перерезании подводных кабелей в Балтийском море (хотя это и не подтверждено).

Кроме того, Москва часто сотрудничает с союзниками и прокси-серверами, чтобы расширить свое влияние. По данным Guardian, Россия предоставила йеменским повстанцам-хуситам данные для наведения на цель для атак на западные суда в Красном море. В Кремле эту информацию отрицают.