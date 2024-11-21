Британия не сможет дать Украине достаточное количество крылатых ракет Storm Shadow из-за ограниченных запасов, пишет The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники. До начала российско-украинского конфликта у Великобритании было около 822 таких ракет. По данным Janes, компании военной разведки, с тех пор Лондон не размещал дополнительных заказов на ракеты производства англо-французской компании MBDA.

Точное количество Storm Shadow, уже доставленных в Украину, остается неизвестным. Однако WSJ отмечает: у Лондона вряд ли есть резервы, достаточные для продолжения поставок при сохранении адекватных запасов для собственной обороны. Каждая ракета Storm Shadow стоит более $1 млн, что делает крупномасштабную поддержку Киева крайне затратной.

WSJ уточняет, что Британия поставляет ракеты этого типа Киеву с 2023 года. Но до ноября текущего года Лондон и Вашингтон запрещали украинцам применять это оружие для ударов вглубь России. 20 ноября Украина, как пишут пророссийские Telegram-каналы, впервые использовала Storm Shadow для нанесения ударов по Курской области РФ. Каналы отмечают, что это произошло через день после применения поставленных США ракет ATACMS в Брянской области.

Хотя Киев воздержался от официального подтверждения, российские военные корреспонденты поделились видеозаписями взрывов в Курске, предположительно от ударов Storm Shadow. Telegram-каналы утверждают, что было использовано до 12 ракет.

Британские власти хранят молчание по поводу ударов. 20 ноября газета Times сообщила, что США сняли возражения против использования Украиной этого оружия по российским военным объектам.

МИД РФ предупредил о значительных ответных мерах, обвинив западные страны в эскалации конфликта. Москва также заявила, что удары ознаменовали изменение характера конфликта.

Тем временем Пентагон объявил о новой военной помощи Украине на сумму $275 млн, включая боеприпасы для HIMARS. Вашингтон также простил $4,7 млрд в виде кредитов, чтобы поддержать Киев до окончания президентских полномочий Джо Байдена.