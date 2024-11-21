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Перед уходом Байден списывает миллиарды
Джо Байден планирует списать 4,6 млрд долларов украинского долга, стремясь обеспечить максимальную поддержку Киеву в последние месяцы своего президентства
Перед уходом Байден списывает миллиарды
Президент США Джо Байден / Фото: Reuters
21 ноября 2024 г.

Президент США Джо Байден намерен списать Украине 4,6 миллиарда долларов долга. Об этом говорится в письме администрации президента Конгрессу, которое оказалось в распоряжении Bloomberg.

Эта сумма составляет половину займа в 9 млрд долларов, предоставленного Украине весной 2024 года в рамках 60-миллиардного пакета помощи. В письме подчеркивается, что списание долга «способствует укреплению позиций Украины в интересах США, Евросоюза, G-7 и НАТО».

Изначально эти средства были выделены в виде кредита по инициативе республиканских законодателей, благодаря инициативе Дональда Трампа. Предложение о возможности прощения долга было включено в решение Конгресса.

По данным Bloomberg, решение Байдена является частью серии шагов, направленных на усиление украинской обороноспособности перед его уходом с поста президента.

Помимо этого, в среду было объявлено о новом пакете военной помощи Украине на сумму 275 млн долларов. В рамках этого пакета Киев получит противопехотные мины.

Администрация Байдена старается обеспечить передачу всех средств и вооружений, предусмотренных Конгрессом, до завершения срока его полномочий.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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