Президент США Джо Байден намерен списать Украине 4,6 миллиарда долларов долга. Об этом говорится в письме администрации президента Конгрессу, которое оказалось в распоряжении Bloomberg.

Эта сумма составляет половину займа в 9 млрд долларов, предоставленного Украине весной 2024 года в рамках 60-миллиардного пакета помощи. В письме подчеркивается, что списание долга «способствует укреплению позиций Украины в интересах США, Евросоюза, G-7 и НАТО».

Изначально эти средства были выделены в виде кредита по инициативе республиканских законодателей, благодаря инициативе Дональда Трампа. Предложение о возможности прощения долга было включено в решение Конгресса.

По данным Bloomberg, решение Байдена является частью серии шагов, направленных на усиление украинской обороноспособности перед его уходом с поста президента.

Помимо этого, в среду было объявлено о новом пакете военной помощи Украине на сумму 275 млн долларов. В рамках этого пакета Киев получит противопехотные мины.

Администрация Байдена старается обеспечить передачу всех средств и вооружений, предусмотренных Конгрессом, до завершения срока его полномочий.