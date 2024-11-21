Рефат Чубаров, председатель Меджлиса крымских татар, заявил, что любые территориальные уступки Украины, включая Крым, станут «поблажкой агрессору». По его словам, это приведет к «угрозе уничтожения как украинского государства, так и крымскотатарского народа». По мнению Чубарова, Россия воспримет такие уступки как слабость.

После президентских выборов в США Меджлис выступил с заявлением, подчеркивая недопустимость компромиссов за счет территориальной целостности Украины.

Чубаров процитировал это заявление, отметив, что «Крым — это родина коренного крымскотатарского народа и неотъемлемая часть Украины».

Он добавил, что решения о статусе Крыма не могут приниматься без участия Украины и крымских татар.

«Ни один народ никогда не откажется от своей земли. Поэтому здесь всем нужно успокоиться, нужно искать условия для мира, но не за счет украинской земли», — подчеркнул Чубаров.

Чубаров считает, что слабая реакция международного сообщества на аннексию Крыма и нападение России в 2014 году была серьезной ошибкой.

После аннексии Крыма в 2014 году Россия объявила Меджлис «экстремистской организацией» и запретила его деятельность на своей территории и в оккупированном Крыму.