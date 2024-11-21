Министр обороны Китая отказался встретиться с американским коллегой Ллойдом Остином во время саммита министров обороны ASEAN Plus в Лаосе. Глава Пентагона назвал такое поведение своего китайского визави «досадным».

Традиционно региональные собрания по вопросам безопасности в Азии предоставляют возможности для диалога между военными лидерами США и Китая. Однако в этом году Пекин впервые отклонил просьбу Вашингтона о двусторонней встрече на саммите, что только подчеркнуло растущую напряженность между двумя державами.

Остин выразил разочарование, заявив: «Это печально. Регион хочет видеть, как два важных игрока конструктивно взаимодействуют. Этот выбор влияет не только на нас, но и на общую стабильность в регионе».

Несмотря на эту неудачу, Остин преуменьшил долгосрочные последствия такого пренебрежения, отметив: «Я не думаю, что это сигнализирует о сдвиге в наших более широких отношениях. Это просто их (китайской делегации) решение в данный конкретный момент. Только они могут объяснить, почему они упустили эту возможность для диалога».

Ранее в этом году Остин встречался с министром обороны Китая Ли Шан Фу во время конференции в Сингапуре. Они обсудили такие важные вопросы, как территориальный статус Тайваня и морские споры, подчеркнув важность поддержания открытых военных каналов связи.

Эта дипломатическая заморозка происходит на фоне более широких геополитических споров. На недавнем саммите председатель Китая Си Цзиньпин вновь заявил о несогласии Китая со стратегиями сдерживания и призвал к стабильности в отношениях между США и КНР. В связи с приближением перехода власти в США Си призвал Вашингтон избегать политики, которую он считал конфронтационной, особенно в отношении Тайваня и Южно-Китайского моря.

Аналитики рассматривают отказ Китая от переговоров как рассчитанный сигнал, отражающий обеспокоенность Пекина действиями США в Индо-Тихоокеанском регионе. Вашингтон поддерживает независимость Тайваня, в то время как КНР стремится захватить остров и включить его в состав единого Китая.