Венгрия готова отказаться от российской нефти, но только при условии, что ЕС окажет финансовую поддержку и компенсирует потери, сообщил старший руководитель крупнейшей нефтяной компании страны — MOL. Она же остается единственным переработчиком российской нефти в Венгрии.

Гергий Бачка, исполнительный вице-президент компании, рассказал, что фирма готова прекратить закупки российской нефти до конца 2026 года. Однако для этого потребуется значительная финансовая помощь от ЕС, который должен покрыть часть стоимости в €500 млн, необходимой для адаптации нефтеперерабатывающих заводов MOL к переработке других типов нефти.

В настоящее время Венгрия остается одной из немногих стран ЕС, которые продолжают импортировать российскую нефть. Будапешт добился для себя исключительных прав на импорт сырья у Москвы, оно позволяет MOL продолжать прокачку нефти по трубопроводам. Изначально это исключение было временным, но оно продолжает действовать, так как Венгрия не спешит разрывать связи с Москвой. В этом году страна даже увеличила закупки нефти из России, получая сырье по сниженным ценам.

Бачка выразил беспокойство по поводу планов ЕС прекратить импорт российского ископаемого топлива. С приходом нового энергокомиссара Евросоюза, который настроен на жесткие меры в отношении Москвы, Венгрия опасается, что ее вынудят отказаться от российской нефти.

Долгосрочный контракт MOL с российским ЛУКОЙЛом истекает в июне 2025 года, но Бачка не исключает его продление, если это будет юридически возможно.

Однако эта ситуация все больше привлекает внимание ЕС. Европейская комиссия уже намекнула, что готова помочь Венгрии найти альтернативы. В частности, Брюссель предложил MOL договориться с Украиной, чтобы позволить российской нефти поступать в Венгрию по транзитным соглашениям. Проблема в том, что Киев наотрез отказывается пропускать нефть определенных российских компаний, включая ЛУКОЙЛ, чем вызывает раздражение у Будапешта.