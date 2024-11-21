Палестинское движение ХАМАС готово поддержать идею создания комитета по управлению сектором Газа, если комитет будет полностью контролировать ситуацию в регионе и заниматься всеми аспектами повседневной жизни. Об этом заявил член Политбюро ХАМАС Халил аль-Хайе в интервью телеканалу «Аль-Акса».

«Это предложение поступило от наших египетских братьев. Мы отреагировали на него позитивно, но выдвинули условие: управление сектором Газа должно быть полностью региональным», — подчеркнул он.

Говоря о переговорах с Израилем по обмену пленными и прекращению огня, Хайе заявил, что процесс обмена возможен только после завершения израильского геноцида.

«Мы четко заявляем: атаки должны прекратиться, прежде чем состоится обмен пленными», — подчеркнул он.

ХАМАС выразил готовность к соглашению о прекращении огня, однако, по словам аль-Хайе, Израиль, в частности премьер-министр Биньямин Нетаньяху, препятствует прогрессу в переговорах по политическим мотивам.

В начале ноября в Каире прошли встречи между ХАМАС и ФАТХ. Их цель — обсуждение создания комитета по управлению Газой и переговоров о прекращении огня с Израилем.

ХАМАС продолжает поддерживать активные контакты с международными посредниками, чтобы ускорить процесс достижения соглашения.