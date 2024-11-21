Венгрия разместит системы противовоздушной обороны вдоль границы с Украиной в связи с растущими рисками эскалации конфликта. Об этом заявил министр обороны Кристоф Салай-Бобровницкий после экстренного заседания Совета обороны под председательством премьер-министра Виктора Орбана.

«Чтобы подготовиться ко всем вариантам, я приказал установить на северо-востоке недавно закупленные системы управления воздушным движением и противовоздушной обороны», — сообщил министр, подчеркнув, что «угроза эскалации войны между Украиной и Россией велика как никогда».

Хотя конкретные системы ПВО не названы, Reuters напоминает, что венгерская армия располагает французскими комплексами Mistral и недавно заказанными норвежско-американскими NASAMS.

Решение Будапешта последовало за сообщениями о снятии США ограничений на применение Украиной ракет ATACMS по целям в России. По данным The New York Times, это решение связано с появлением северокорейских военных в Курской области. Минобороны России уже сообщило о перехвате нескольких украинских ракет, включая шесть ATACMS в Брянской области.

Напряженность продолжает нарастать: утром 21 ноября ВСУ заявили о первом применении Россией межконтинентальной баллистической ракеты, запущенной из Астраханской области. Западные СМИ отмечают, что если эта информация подтвердится, это станет первым использованием ракет такого класса, имеющих дальность от 5 до 9 тыс. километров, за все время конфликта. Это может означать новый этап эскалации, которой так опасаются соседние страны, включая Венгрию.