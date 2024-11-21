На полуострове Рейкьянес, расположенном на юго-западе Исландии, произошло новое извержение вулкана. Событие сопровождалось выбросом лавы из расщелины длиной около трех километров.

Согласно данным Метеорологического управления Исландии, извержение оказалось менее масштабным по сравнению с аналогичными событиями в августе и мае этого года.

«Это извержение немного меньше предыдущих», — отметил профессор геофизики Магнус Туми Гудмундссон, наблюдавший за процессом с воздуха совместно с представителями гражданской обороны.

Хотя извержение не создает угрозы для авиасообщения, власти предупредили о возможных выбросах газа в районе полуострова, включая город Гриндавик, население которого составляет около 3800 человек. Ранее многократные извержения уже нанесли ущерб местной инфраструктуре и вынудили жителей временно покинуть свои дома.

«Гриндавик в данный момент не подвергается прямой угрозе. Маловероятно, что расщелина увеличится, хотя полностью исключить это нельзя», — добавил Гудмундссон.

В результате тревоги, объявленной гражданской обороной, были эвакуированы около 50 домов и посетители популярного курорта «Голубая лагуна».

Исландия, где извержения вулканов происходят в среднем каждые 4–5 лет, уже сталкивалась с серьезными последствиями вулканической активности. Последнее крупное извержение Эйяфьяллайокудля в 2010 году парализовало трансатлантическое авиасообщение на несколько месяцев.