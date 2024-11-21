Что будет с Абхазией после отставки президента?

Политический кризис в непризнанной Абхазии достиг кульминации: президент Аслан Бжания подал в отставку под давлением массовых протестов. Парламент оперативно утвердил отставку и готовится к новым выборам. Причиной отставки стало инвестиционное соглашение с Россией. Местные жители пришли в ярость из-за желания Бжании дать российским компаниям доступ к местному рынку. Как политический кризис отразится на отношениях Сухума с Москвой и есть ли шанс на воссоединение сепаратистского региона с Грузией — разбирался TRT на русском.