ПОЛИТИКА
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Что будет с Абхазией после отставки президента?
Политический кризис в непризнанной Абхазии достиг кульминации: президент Аслан Бжания подал в отставку под давлением массовых протестов. Парламент оперативно утвердил отставку и готовится к новым выборам. Причиной отставки стало инвестиционное соглашение с Россией. Местные жители пришли в ярость из-за желания Бжании дать российским компаниям доступ к местному рынку. Как политический кризис отразится на отношениях Сухума с Москвой и есть ли шанс на воссоединение сепаратистского региона с Грузией — разбирался TRT на русском.
Что будет с Абхазией после отставки президента? / Others
21 ноября 2024 г.
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