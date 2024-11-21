Международный уголовный суд (МУС) выдал ордер на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и министра обороны страны Йоава Галанта, который был отправлен в отставку 5 ноября. Об этом сообщается в пресс-релизе суда. Их обвиняют в военных преступлениях в секторе Газа, включая использование голода как метода войны и умышленные атаки на гражданское население.

МУС, созданный в 2002 году в Гааге, является первым в истории постоянно действующим международным судом по уголовным делам.

Он обладает юрисдикцией для преследования физических лиц за военные преступления, преступления против человечности, геноцид и агрессию в государствах-членах или со стороны их граждан.