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Гаага требует ареста Нетаньяху
Международный уголовный суд выдал ордера на арест Биньямина Нетаньяху и Йоава Галанта
Гаага требует ареста Нетаньяху
Биньямин Нетаньяху и Йоав Галант / Фото: Reuters
21 ноября 2024 г.

Международный уголовный суд (МУС) выдал ордер на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и министра обороны страны Йоава Галанта, который был отправлен в отставку 5 ноября. Об этом сообщается в пресс-релизе суда. Их обвиняют в военных преступлениях в секторе Газа, включая использование голода как метода войны и умышленные атаки на гражданское население.

МУС, созданный в 2002 году в Гааге, является первым в истории постоянно действующим международным судом по уголовным делам.

Он обладает юрисдикцией для преследования физических лиц за военные преступления, преступления против человечности, геноцид и агрессию в государствах-членах или со стороны их граждан.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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