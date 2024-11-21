Французские фермеры продолжают масштабные протесты против соглашения о свободной торговле между Европейским Союзом и MERCOSUR. На юго-западе страны протестующие заблокировали дороги, ведущие к порту Бордо, используя тракторы.

Акцию возглавил один из крупнейших аграрных профсоюзов Франции — Coordination Rurale (CR). Представители профсоюза заявили, что порт Бордо используется для доставки зерна, не соответствующего европейским стандартам, и именно против этого они выступают.

Карине Дюк, представитель CR, подчеркнула, что блокировка портов — только начало, и протесты будут расширяться. С 25 ноября фермеры планируют перекрывать доступ к государственным учреждениям и правительственным зданиям.

Премьер-министр Франции Мишель Барнье выразил намерение вынести обсуждение соглашения на рассмотрение Национальной ассамблеи, несмотря на критику со стороны фермеров.

Протестующие заявляют, что соглашение о свободной торговле приведет к недобросовестной конкуренции, что ставит под угрозу французский аграрный сектор. Профсоюзы подчеркивают, что их движение будет набирать обороты, если власти не пересмотрят свои позиции.