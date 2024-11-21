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Турция требует эмбарго против Израиля
Анкара осудила авиаудар по больнице в секторе Газа и призвала международное сообщество ввести санкции против Израиля, включая оружейное эмбарго
Турция требует эмбарго против Израиля
МИД Турции / Others
21 ноября 2024 г.

МИД Турции выступил с резким осуждением израильского авиаудара по больнице в районе Бейт-Лахия на севере сектора Газа, в результате которого погибли десятки палестинцев, преимущественно женщины и дети.

«Продолжающиеся атаки демонстрируют необходимость введения санкций против Израиля, особенно в виде оружейного эмбарго», — говорится в заявлении турецкого внешнеполитического ведомства.

В министерстве также подчеркнули, что «все, кто поддерживает геноцидное правительство Израиля, становятся соучастниками этих преступлений».

Заявление внешнеполитического ведомства прозвучало на фоне продолжающегося второй год израильского наступления в Газе, в результате которого погибло около 44 тыс. палестинцев, большинство из которых женщины и дети, более 103 тыс. получили ранения.

Почти все население сектора было вынуждено покинуть свои дома из-за продолжающейся блокады, которая привела к острой нехватке продовольствия, чистой воды и медикаментов. По оценкам международных организаций, население находится на грани голода.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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