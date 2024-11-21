ПОЛИТИКА
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Россия ударила по Днепру межконтинентальной баллистической ракетой
Вооруженные силы Украины (ВСУ) сообщили, что Россия запустила межконтинентальную баллистическую ракету (МБР) по украинскому городу Днепр. Власти города сообщают о 16 пострадавших, о погибших информации не поступало. Это стало первым известным применением такого мощного оружия в ходе войны. Ракета, по оценке украинских военных, была выпущена из Астраханской области. Особенность МБР в том, что она может нести ядерную боеголовку и поражать цели на расстоянии до 5 тыс. км. Кроме баллистики, Россия также запустила по Центральной Украине гиперзвуковую ракету «‎Кинжал»‎ и семь крылатых ракет Х-101. ПВО перехватили шесть ракет Х-101, отчитались в ВСУ.
Россия ударила по Днепру межконтинентальной баллистической ракетой / Others
21 ноября 2024 г.
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