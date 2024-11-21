Россия заявила, что открытие американской базы ПРО в Редзиково на севере Польши значительно «повышает уровень ядерной опасности» и делает объект одной из приоритетных целей для возможного удара. Об этом сообщила представитель МИД России Мария Захарова, охарактеризовав базу как «провокацию».

«С учетом характера уровня угроз, возникающих от подобного рода западных военных объектов, база противоракетной обороны в Польше давно пополнила список приоритетных целей для потенциального поражения, что при необходимости может быть обеспечено широким спектром новейших вооружений», — заявила официальный спикер ведомства (цитата по газете КоммерсантЪ).

База, расположенная недалеко от Балтийского моря, начала работу 13 ноября и входит в состав системы ПРО НАТО «Aegis Ashore», включающей также объекты в Румынии, Испании и Турции. По заявлениям НАТО, эта система предназначена для перехвата баллистических ракет малой и средней дальности.

Польша оперативно отреагировала на эти заявления. Пресс-секретарь польского МИД Павел Вроньский подчеркнул, что на базе в Редзиково нет ядерных ракет, а сама установка носит исключительно оборонительный характер.

«Подобные угрозы России только подтверждают необходимость укрепления обороны Польши и НАТО», — добавил он.

21 ноября, на фоне массированных ракетных ударов России по Украине, Польша привела в состояние боевой готовности свою авиацию и системы ПВО. Польское военное командование сообщило о мониторинге ситуации и активации союзных и национальных воздушных сил вблизи украинской границы. При этом нарушения польского воздушного пространства зафиксировано не было.

Эскалация напряженности между Россией и НАТО обостряется на фоне предоставления США Украине разрешения использовать ракеты западных союзников для ударов по территории РФ. Как пишет Brussel’s Signal, польские военные эксперты также предупреждают о потенциальной угрозе атаки РФ на ключевые хабы военной и гуманитарной поддержки Украины, такие как аэропорт в Жешуве.