Посол Палестины раскритиковал в ООН «самовнушенное бессилие» всемирной организации

Заместитель постоянного наблюдателя Палестины при ООН Маджед Бамья обрушился с критикой на Совет Безопасности ООН, призвав лицемерие международного права привлечь Израиль к ответственности за продолжающийся геноцид в Газе. Заявление Бамьи прозвучало в ответ на четвертое по счету вето Соединенных Штатов против резолюции о прекращении огня, принятой Советом Безопасности ООН. Все 14 стран-членов Совета проголосовали за одобрение резолюции, но США, как постоянный член Совета, заблокировали голосование.