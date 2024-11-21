ПОЛИТИКА
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Посол Палестины раскритиковал в ООН «самовнушенное бессилие» всемирной организации
Заместитель постоянного наблюдателя Палестины при ООН Маджед Бамья обрушился с критикой на Совет Безопасности ООН, призвав лицемерие международного права привлечь Израиль к ответственности за продолжающийся геноцид в Газе. Заявление Бамьи прозвучало в ответ на четвертое по счету вето Соединенных Штатов против резолюции о прекращении огня, принятой Советом Безопасности ООН. Все 14 стран-членов Совета проголосовали за одобрение резолюции, но США, как постоянный член Совета, заблокировали голосование.
Посол Палестины раскритиковал в ООН «самовнушенное бессилие» всемирной организации / Others
21 ноября 2024 г.
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