Представитель Министерства иностранных дел Турции Омер Челик прокомментировал решение Международного уголовного суда (МУС) о выдаче ордера на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и бывшего министра обороны Йоава Галанта.

Челик в своем заявлении, опубликованном на Х, подчеркнул, что оба израильских политика «рано или поздно понесут ответственность за геноцид». Он также отверг обвинения в антисемитизме, которые прозвучали в адрес суда после его решения.

«Описывать это решение как антисемитское — попытка прикрыть геноцид. Это решение направлено на защиту человеческих ценностей», — написал он.

Челик подчеркнул, что Турция поддерживает любые действия, направленные на защиту прав невинных жертв и восстановление справедливости.

«Это решение должно стать сигналом для всех, кто нарушает международное право, что безнаказанность не будет вечной», — отметил представитель МИД Турции.