ПОЛИТИКА
1 МИН ЧТЕНИЯ
Турция приветствует решение об ордере на арест Нетаньяху
Представитель МИД Турции Омер Челик прокомментировал решение МУС выдать ордера на арест обвиняемых в военных преступлениях премьера и экс-министра обороны Израиля
Турция приветствует решение об ордере на арест Нетаньяху
Фото: AA / Others
21 ноября 2024 г.

Представитель Министерства иностранных дел Турции Омер Челик прокомментировал решение Международного уголовного суда (МУС) о выдаче ордера на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и бывшего министра обороны Йоава Галанта.

Челик в своем заявлении, опубликованном на Х, подчеркнул, что оба израильских политика «рано или поздно понесут ответственность за геноцид». Он также отверг обвинения в антисемитизме, которые прозвучали в адрес суда после его решения.

«Описывать это решение как антисемитское — попытка прикрыть геноцид. Это решение направлено на защиту человеческих ценностей», — написал он.

Челик подчеркнул, что Турция поддерживает любые действия, направленные на защиту прав невинных жертв и восстановление справедливости.

«Это решение должно стать сигналом для всех, кто нарушает международное право, что безнаказанность не будет вечной», — отметил представитель МИД Турции.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
Истории
Турция призвала уважать перемирие
Сколько стоила война Израиля и Ирана?
Дружбе России и Ирана пришел конец?
После Ирана настала очередь Газы?
Иран объявил о победе над Израилем
Турция впечатлила генсека НАТО
Перемирие не продержалось и полдня?
Нетаньяху согласился на перемирие
Саммит НАТО станет кошмаром для Украины?
Будет ли Израиль соблюдать перемирие?
Нетаньяху приказал молчать
Иранцы возвращаются домой
Принц без короны рвется к власти
Иран и Израиль официально согласились остановить бои
Украине дадут самый большой пакет помощи за всю войну
Взгляните на TRT Global. Поделитесь своим мнением!
Contact us