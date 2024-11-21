ПОЛИТИКА
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Видео момента взрыва машины офицера в Севастополе
ФСБ опубликовала видео, на котором виден момент подрыва автомобиля капитана 1 ранга Валерия Транковского, начальника штаба Азовского военно-морского района Крымской военно-морской базы. Также на видео допрашивают мужчину и женщину, которые сознаются в организации и совершении взрыва 13 ноября под руководством сотрудников Службы безопасности Украины.
Видео момента взрыва машины офицера в Севастополе / Others
21 ноября 2024 г.
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