Видео момента взрыва машины офицера в Севастополе

ФСБ опубликовала видео, на котором виден момент подрыва автомобиля капитана 1 ранга Валерия Транковского, начальника штаба Азовского военно-морского района Крымской военно-морской базы. Также на видео допрашивают мужчину и женщину, которые сознаются в организации и совершении взрыва 13 ноября под руководством сотрудников Службы безопасности Украины.