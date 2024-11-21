Турчанка Румейса Гельги стала символом Книги рекордов Гиннесса

Самая высокая в мире женщина Румейса Гельги из Турции и самая низкая в мире женщина Джоти Амге из Индии стали символом 70-ой ежегодной книги рекордов Гиннесса. Румейса (215 см) и Джоти (62,8 см) впервые встретились в Лондоне по случаю празднования 20-го Всемирного дня рекордов Гиннесса. Рекордсменки попили чай и провели фотосессию.