21 ноября 2024 г.
ПОЛИТИКА
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Турчанка Румейса Гельги стала символом Книги рекордов Гиннесса
Самая высокая в мире женщина Румейса Гельги из Турции и самая низкая в мире женщина Джоти Амге из Индии стали символом 70-ой ежегодной книги рекордов Гиннесса. Румейса (215 см) и Джоти (62,8 см) впервые встретились в Лондоне по случаю празднования 20-го Всемирного дня рекордов Гиннесса. Рекордсменки попили чай и провели фотосессию.
Турчанка Румейса Гельги стала символом Книги рекордов Гиннесса / Others
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