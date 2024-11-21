Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан выразил свою поддержку решению Международного уголовного суда (МУС), который выдал ордер на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и бывшего министра обороны Йоава Галанта.

«Этот ордер является крайне важным шагом в деле привлечения израильских властей к ответственности за их преступления против палестинцев. Мы видим в этом надежду на то, что справедливость будет восстановлена», — заявил Фидан в посте на платформе Х.

Министр также добавил, что Турция продолжит свои усилия для того, чтобы «международное право и все его институты и правила были применены на практике».

«Это наша обязанность — не только перед палестинцами, погибшими в этих трагических событиях, но и перед всеми угнетенными народами мира, а также перед будущими поколениями», — отметил он.

«Мы будем продолжать работать, чтобы такие преступления не оставались без наказания», — подытожил Фидан.