ТУРЦИЯ
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Глава МИД Турции: ордер на арест Нетаньяху — крайне важный шаг
Хакан Фидан выразил поддержку решению МУС о выдаче ордера на арест Нетаньяху по обвинению в военных преступлениях в Газе
Глава МИД Турции: ордер на арест Нетаньяху — крайне важный шаг
Фото: AA / Others
21 ноября 2024 г.

Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан выразил свою поддержку решению Международного уголовного суда (МУС), который выдал ордер на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и бывшего министра обороны Йоава Галанта.

«Этот ордер является крайне важным шагом в деле привлечения израильских властей к ответственности за их преступления против палестинцев. Мы видим в этом надежду на то, что справедливость будет восстановлена», — заявил Фидан в посте на платформе Х.

Министр также добавил, что Турция продолжит свои усилия для того, чтобы «международное право и все его институты и правила были применены на практике».

«Это наша обязанность — не только перед палестинцами, погибшими в этих трагических событиях, но и перед всеми угнетенными народами мира, а также перед будущими поколениями», — отметил он.

«Мы будем продолжать работать, чтобы такие преступления не оставались без наказания», — подытожил Фидан.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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