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Белый дом вступился за Россию
В администрации президента США заявили, что ракета, которой РФ ударила по Днепру, была баллистической, но не межконтинентальной
Белый дом вступился за Россию
Фото: Reuters / Others
21 ноября 2024 г.

Администрация Джо Байдена не подтверждает информацию о применении РФ межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) в ходе удара по украинскому городу Днепр 21 ноября.

По данным BBC и Reuters, два высокопоставленных источника из Белого дома заявили, что ракета была баллистической, но не межконтинентальной. Один из собеседников уточнил, что речь идет о ракете средней дальности.

Ранее Воздушные силы Украины сообщили о первом применении МБР в рамках войны, заявив, что ракета, предположительно запущенная из Астраханской области, способна нести ядерный заряд.

Также сообщалось, что удар сопровождался использованием гиперзвуковой ракеты «Кинжал» и семи крылатых ракет Х-101. Украинские мониторинговые каналы предположили, что могла быть задействована 50-тонная РС-26 «Рубеж», рассчитанная на дальность до 6 тыс. км.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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