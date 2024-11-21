Путин: Россия провела испытания новейшей баллистической ракеты «Орешник»

Российские военные провели испытание одной из новейших баллистических ракет средней дальности «Орешник». Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в специальном заявлении. По его словам, Россия нанесла удар по объекту ВПК в Днепре баллистической ракетой в безъядерном гиперзвуковом оснащении в ответ на то, что США планируют производить и развертывать ракеты средней и меньшей дальности. Путин утверждает, что средств противодействия ракетам «Орешник» сейчас нет. #путин #ракета #орешник #испытания #украина #россия #война