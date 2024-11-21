ПОЛИТИКА
1 МИН ЧТЕНИЯ
Путин: Россия провела испытания новейшей баллистической ракеты «Орешник»
Российские военные провели испытание одной из новейших баллистических ракет средней дальности «Орешник». Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в специальном заявлении. По его словам, Россия нанесла удар по объекту ВПК в Днепре баллистической ракетой в безъядерном гиперзвуковом оснащении в ответ на то, что США планируют производить и развертывать ракеты средней и меньшей дальности. Путин утверждает, что средств противодействия ракетам «Орешник» сейчас нет. #путин #ракета #орешник #испытания #украина #россия #война
ыецуке / Others
21 ноября 2024 г.
Истории
Турция призвала уважать перемирие
Сколько стоила война Израиля и Ирана?
Дружбе России и Ирана пришел конец?
После Ирана настала очередь Газы?
Иран объявил о победе над Израилем
Турция впечатлила генсека НАТО
Перемирие не продержалось и полдня?
Нетаньяху согласился на перемирие
Саммит НАТО станет кошмаром для Украины?
Будет ли Израиль соблюдать перемирие?
Нетаньяху приказал молчать
Иранцы возвращаются домой
Принц без короны рвется к власти
Иран и Израиль официально согласились остановить бои
Украине дадут самый большой пакет помощи за всю войну
Взгляните на TRT Global. Поделитесь своим мнением!
Contact us