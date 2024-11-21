ПОЛИТИКА
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Марии Захаровой велели не говорить про удар МБР по Украине
Представителю МИД РФ Марии Захаровой во время брифинга позвонил неизвестный и велел ей не комментировать сообщения об ударе по заводу "Южмаш" в Украине межконтинентальной баллистической ракетой. Когда Захарова отвечала на звонок, микрофоны были включены, и этот разговор в прямой трансляции был хорошо слышан. Сама Захарова сказала, что звонок был «ответом от экспертов». #ракета #удар #украина #захарова #мидрф #запрет #россия #война
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21 ноября 2024 г.
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