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«Баллистическое» обращение Путина
Путин выступил с обращением, где подтвердил удар ВС РФ по Днепру баллистической ракетой. Он предостерег Запад от дальнейшей поддержки Украины оружием, обвинив США в разрушении системы глобальной безопасности
«Баллистическое» обращение Путина
Фото: kremlin.ru / Others
21 ноября 2024 г.

Президент РФ Владимир Путин выступил с экстренным обращением, где заявил, что в ответ на использование западных дальнобойных ракет по целям на российской территории, ВС РФ применили «новейшую» баллистическую ракету «Орешник».

По его словам, 21 ноября был нанесен комбинированный удар по одному из объектов оборонно-промышленного комплекса Украины.

«В боевых условиях было проведено испытание одной из новейших российских ракетных систем средней дальности. В данном случае с баллистической ракетой в безъядерном гиперзвуковом оснащении, наши ракетчики назвали ее «Орешник», — отметил российский президент.

Путин подчеркнул, что ракеты «Орешник» обладают гиперзвуковыми характеристиками, что делает их почти неуязвимыми для систем ПВО.

«Современные системы ПВО не могут перехватывать ракеты «Орешник», так как они атакуют цели со скоростью 10 махов (2,5-3 км в секунду)», — пояснил президент РФ.

Он добавил, что Россия имеет полное право применять оружие против стран, которые позволяют использовать свое вооружение против России.

«Россия будет заранее предлагать мирным жителям Украины и гражданам других дружественных стран покинуть зону поражения», — сказал Путин.

Кроме того, Путин сообщил, что российские военные уничтожили все дальнобойные ракеты, использованные Украиной для атак на российскую территорию.

«Наши системы противовоздушной обороны отражали эти атаки. В результате цели, которые, очевидно, были поставлены перед собой противником, не достигнуты», — отметил он, комментируя удары ракетами ATACMS и Storm Shadow.

Говоря о последствиях применения западного оружия на территории России, Путин отметил, что теперь российско-украинская война «приобрела элементы глобального характера». И пообещал в дальнейшем «зеркальные» ответы.

«Не Россия, а именно США разрушили систему международной безопасности», — добавил он, назвав «ошибкой» решение США расторгнуть в 2019 году Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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