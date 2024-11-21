ТУРЦИЯ
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«Мир на грани»: 8-й форум TRT World
29-30 ноября в Стамбуле состоится 8-й форум TRT World с заглавной темой «Мир на грани: управление кризисами и трансформацией»
«Мир на грани»: 8-й форум TRT World
Фото: TRT World / Others
21 ноября 2024 г.

29-30 ноября в Стамбуле пройдет 8-й форум TRT World, который соберет более 150 спикеров из более чем 30 стран для обсуждения ключевых глобальных вопросов. Мероприятие, организованное Турецкой радиотелевизионной корпорацией (TRT), пройдет в Конгресс-центре Стамбула под темой «Мир на грани: управление кризисами и трансформацией».

Форум, признанный одним из крупнейших медиафорумов мира, за время своего существования принял тысячи участников и 767 спикеров. В этом году ключевыми темами обсуждений станут ситуация на Ближнем Востоке и в Газе, геополитика Турции, Африка, конфликт между Россией и Украиной, вопросы войны и безопасности, изменение климата и энергетика, технологии, медиа, международное право и экономика.

Одним из главных событий станет выступление президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, который неизменно участвует в форуме TRT World с 2017 года. В своей речи он намерен коснуться текущих глобальных вызовов и международной повестки.

Форум продолжает привлекать внимание широкой аудитории как уникальная площадка для диалога между экспертами, политиками, учеными и представителями СМИ, на которой обсуждаются актуальные вызовы современного мира.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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