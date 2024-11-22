Двойные стандарты в отношении мусульман в Нидерландах

Депутат парламента Нидерландов Кати Пири бросила вызов представителю правительства Раймонду де Руну, спросив его мнение по поводу высказываний якобы министра иностранных дел Израиля. Тот раскритиковал Нидерланды за расизм в отношении еврейской общины. Представитель правительства выразил согласие с такой критикой. Пири же ответила, что на самом деле она процитировала главу МИД Турции, заявление которого Раймонд де Рун ранее решительно осудил. Пири заменила словосочетание «турецкая община» словами «еврейская община», а «исламофобию» «антисемитизмом». Тем самым, депутат доказала, что в позиции правительства Нидерландов существуют двойные стандарты.