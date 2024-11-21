Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал удар ВС РФ новой баллистической ракетой «Орешник» по Днепру и воспоследовавшее видеообращение президента РФ Владимира Путина об этой атаке.

«Это явное и серьезное наращивание масштаба и жестокости этой войны, циничное нарушение Россией Устава ООН. И я подчеркну — это уже второй шаг России к эскалации за этот год. Первым таким шагом было привлечение Северной Кореи к войне против Украины. Контингента [размером] не менее 11 тыс. солдат», — написал президент Украины на медиаплатформе X.

«Путин предпринял оба этих шага, игнорируя всех в мире, кто призывает не расширять войну. Он игнорирует призывы Китая, Бразилии, европейских стран, США и других», - добавил он.

Зеленский оспорил заявления Путина о том, что применение «Орешника» произошло в ответ на удары по территории РФ высокоточным оружием, поставленным союзниками Украины. По его словам, подобные системы использовались и прежде.

«Сегодняшняя баллистическая ракета — очередное доказательство, что мира Россия точно не хочет. И Путин лжет, когда говорит, что якобы применение Украиной дальнобойного оружия стало каким-то новым нашим шагом. Мы уже не впервые применяем это оружие. И имеем на это полное право согласно нормам международного права», — отметил украинский лидер.

Зеленский раскритиковал мировое сообщество за слабую реакцию на это событие, призвав к решительному ответу.

«Сейчас сильной реакции мира нет. Путин очень чувствителен к такому. Он проверяет вас, уважаемые партнеры, Его надо остановить. Если жесткой реакции на поступки России нет, значит, они видят, что так можно», — заключил президент Украины.