В Сумах российские беспилотники нанесли удар по жилому микрорайону, что привело к гибели двух человек и ранениям еще 12. Об этом сообщили областная военная администрация и исполняющий обязанности мэра города Артем Кобзарь.

Кобзарь уточнил в своем видеосообщении, опубликованном в телеграм-канале, что в городе прогремели несколько мощных взрывов. По предварительной информации, для атаки были использованы дроны «Шахед».

Украинские мониторинговые каналы фиксируют активность не менее двух десятков беспилотников над Сумской, Черниговской и Киевской областями. Воздушная тревога объявлена также в Полтавской области.

Накануне вечером, 17 ноября, российские военные нанесли ракетный удар по другому жилому кварталу в Сумах. Тогда погибли 11 человек, а десятки получили ранения.

Сумская область граничит с Курской областью России. С 6 августа, когда подразделения ВСУ вошли на территорию Курской области, интенсивность обстрелов Сумской области резко возросла. Власти региона объявили обязательную эвакуацию 23 населенных пунктов, где проживают около шести тысяч человек.

В условиях боевых действий TRT на русском не имеет возможности оперативно подтвердить или опровергнуть заявления противоборствующих сторон.