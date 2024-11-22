Заседание Верховной Рады Украины, запланированное на 22 ноября, не состоится. Об этом сообщил депутат Алексей Гончаренко. По его словам, на заседании планировался час вопросов к правительству, однако теперь оно отменено, что он связал с вероятностью российского удара.

Издание «Украинская правда» со ссылкой на свои источники пишет, что депутатов предупредили об угрозе удара по правительственному кварталу в Киеве. Народным избранникам и их семьям рекомендовали минимизировать пребывание в этом районе. Следующее заседание парламента планируется на декабрь.

20 ноября американское посольство в Киеве сообщило о возможной «значительной воздушной атаке» и закрылось. Вслед за ним прекратили работу и несколько других посольств западных стран. Уже в ночь на 21 ноября российская баллистическая ракета поразила завод «Южмаш» в Днепре.

Вечером 21 ноября президент России Владимир Путин заявил об испытании новой ракетной системы «Орешник». Он сообщил, что Россия нанесла удар по объекту оборонного комплекса в Днепре в ответ на использование Украиной американских ракет ATACMS и британских Storm Shadow для атак на Брянскую и Курскую области.

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал удар ВС РФ баллистической ракетой по Днепру и воспоследовавшее видеообращение Путина об этой атаке.

«Это явное и серьезное наращивание масштаба и жестокости этой войны, циничное нарушение Россией Устава ООН. И я подчеркну — это уже второй шаг России к эскалации за этот год. Первым таким шагом было привлечение Северной Кореи к войне против Украины. Контингента [размером] не менее 11 тыс. солдат», — написал президент Украины на медиаплатформе X.