Великобритания может арестовать премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, если он посетит страну. Это стало возможным после того, как лидер лейбористов Кир Стармер поддержал ордер на арест, выданный Международным уголовным судом (МУС) в Гааге.

МУС выдал ордера на арест Нетаньяху и бывшего министра обороны Йоава Галланта. Они обвиняются в военных преступлениях в секторе Газа, включая использование голода как метода войны и умышленные атаки на гражданское население. Британия, как одна из 123 стран-членов МУС, обязана исполнять такие ордера.

Официальный представитель премьер-министра заявил, что правительство уважает независимость суда, и отказался исключить возможность ареста Нетаньяху в случае его визита в Великобританию.

Италия и Нидерланды уже заявили о готовности арестовать Нетаньяху, Канада также поддержала решение суда.

Консервативная оппозиция призвала Стармера отвергнуть требование МУС. Теневой министр иностранных дел Прити Патель заявила: «Решение МУС выдать ордера на арест демократически избранного лидера Израиля и бывшего министра обороны Израиля вызывает глубокую озабоченность и носит провокационный характер».

При консервативном правительстве Британия планировала оспорить ордера на арест, однако лейбористы, придя к власти, изменили эту позицию.

США, не являющиеся членом МУС, также отвергли решение суда. Президент Джо Байден назвал выдачу ордеров «возмутительной» и заявил: «Позвольте мне еще раз четко заявить: что бы ни подразумевал МУС, нет никакой эквивалентности — никакой — между Израилем и ХАМАС».

Ордеры выданы на фоне продолжающегося второй год наступления Израиля в секторе Газа, которое уже привело к гибели 44 000 палестинцев, большинство из которых — женщины и дети.

Израильское наступление привело к перемещению практически всего населения территории на фоне продолжающейся и преднамеренной блокады, которая вызвала острую нехватку продовольствия, чистой воды и медикаментов, поставив население на грань голода.