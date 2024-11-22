21 ноября Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) Министерства финансов США объявило о расширении санкций против России. В новый список вошли более 50 российских банков, 40 регистраторов ценных бумаг и 15 физических лиц, связанных с финансовым сектором.

Под санкции попал Газпромбанк вместе с шестью зарубежными дочерними компаниями. По данным Минфина США, этот банк используется Россией для закупок военного снаряжения и выплат российским военным. Ранее Великобритания, Австралия, Канада и Новая Зеландия также ввели санкции против Газпромбанка.

При этом Минфин США разрешил американским гражданам проводить транзакции через Газпромбанк, если они связаны с российскими дипломатическими и консульскими представительствами за рубежом.

В санкционный SDN-лист включены такие банки, как БКС-банк, «Центрокредит», «ДОМ.РФ», «Кремлевский», «Итуруп», «Синара», Энерготрансбанк и другие.

Кроме того, санкции коснулись высокопоставленных сотрудников Банка России, включая двух первых зампредов — Владимира Чистюхина и Дмитрия Тулина, а также заместителя председателя ЦБ Ольгу Полякову. Также в списке оказались несколько сотрудников ВТБ, работающих в Китае.

Газпромбанк находится под секторальными санкциями США и ЕС с 2014 года. Эти меры запрещают банку получать долгосрочное финансирование. С 2022 года руководителям Газпромбанка также запрещен въезд в США.