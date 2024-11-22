Американский инвестор Стивен Линч обратился к правительству США с просьбой разрешить ему участвовать в торгах по покупке газопровода «Северный поток — 2», если он будет выставлен на аукцион. Об этом пишет The Wall Street Journal.

В феврале 2024 года Линч направил запрос в Министерство финансов США с просьбой получить разрешение на переговоры с санкционными субъектами. В своем письме он указал, что в январе 2025 года оператор газопровода столкнется с необходимостью либо реструктурировать долги, либо ликвидироваться.

Линч считает, что после окончания войны газопровод снова станет актуальным как для России, так и для европейских клиентов. Он уверен, что сможет приобрести оператора «Северного потока» за минимальную сумму — около нескольких миллиардов долларов. Линч аргументирует свою заявку тем, что владение газопроводом обеспечит США стратегический рычаг в переговорах с Россией и контроль над поставками энергии в Европу.

WSJ отмечает, что Линч заработал репутацию одного из немногих американских инвесторов, способных успешно работать с российскими активами. В 2007 году его компания приобрела Yukos Finance — зарубежные активы ЮКОС — с существенной скидкой.

Кроме того, Линч внес крупный вклад в избирательную кампанию Дональда Трампа и ранее получал разрешение Минфина США на покупку швейцарской «дочки» Сбера.

Напомним, что после признания Россией независимости самопровозглашенных ДНР и ЛНР Германия остановила сертификацию «Северного потока — 2».

Позже США ввели санкции против оператора газопровода. Введение его в эксплуатацию так и не состоялось, а процесс банкротства компании несколько раз откладывался, последний раз до января 2025 года. После этого оператора планируется выставить на аукцион.