Президент США Джо Байден отказался исполнять решения Международного уголовного суда (МУС) в Гааге, который накануне выдал ордера на арест премьер-министр Израиля Биньямина Нетаньяху и его экс-министра обороны Йоава Галанта.

МУС обвинил израильских политиков в военных преступлениях на палестинских территориях, однако Байден не поддержал это решение.

«Решение МУС выдать ордера на арест израильских лидеров — возмутительно. Давайте проясним: какой бы вывод ни делал МУС, никакого равенства между Израилем и ХАМАС нет и быть не может», — подчеркнул Байден.

Он также подчеркнул, что Вашингтон всегда будет поддерживать Израиль и обеспечивать его безопасность.

Суд заявил, что у него есть «разумные основания» полагать, что Нетаньяху и Галант несут ответственность за «военное преступление использования голода как метода войны», а также за «преступления против человечности, включая убийства, преследования и другие бесчеловечные акты».

Нетаньяху также осудил решение МУС, назвав его «антисемитским» и сравнив с делом Дрейфуса. Он отметил, что Израиль не признает его законности.

«Суд обвиняет нас в преднамеренном нанесении ударов по гражданскому населению, когда мы делаем все, чтобы избежать жертв среди гражданских», — заявил премьер.

Однако статистика говорит об обратном: большая часть из 44 тыс. убитых жителей Газы — женщины и дети. Более 90% из 2,3 млн населения сектора находятся на грани голода. Израиль отказывается пропускать гуманитарную помощь на север Газы, устроив там тотальную блокаду.

ХАМАС назвал решение суда «важным прецедентом». Жители Газы также выразили надежду, что израильские лидеры понесут ответственность за свои преступления.

Влияние ордеров будет зависеть от готовности 124 стран-участников МУС, среди которых нет Израиля и США, их выполнять. Некоторые европейские государства, включая Великобританию, уже заявили о своем уважении к решениям суда. Это означает, что если Нетаньяху захочет прилететь в Лондон, то его немедленно арестуют и выдадут в Гаагский суд.