21 ноября Россия нанесла удар по Днепру с использованием баллистической ракеты средней дальности (БРСД) «Орешник», которая поразила промышленный объект. Белый дом подтвердил, что США заранее уведомили Украину и союзников о возможном применении этого оружия.

«Мы уведомили Украину, а также наших ближайших союзников и партнеров, чтобы они были готовы», — заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер на брифинге. Она подчеркнула, что запуск российской ракеты не повлияет на политику США и не ослабит поддержку Украины.

Агентство Reuters со ссылкой на неназванного американского чиновника сообщило, что руководство США знало о российских планах за несколько дней до удара. Белый дом успел проинформировать Киев и союзников по НАТО о том, что Москва может применить экспериментальную баллистическую ракету.

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что Москва предупредила Вашингтон о готовящейся атаке за 30 минут до пуска ракеты из системы «Орешник». По его словам, это уведомление было отправлено через центр по уменьшению ядерной опасности.

Под удар попало крупное промышленное предприятие в Днепре. Атака привела к двум масштабным пожарам. В городе был частично разрушен реабилитационный центр для людей с ограниченными возможностями. Губернатор Днепровской области Сергей Лысак сообщил о двух пострадавших, добавив, что на месте работают службы экстренного реагирования.

Президент РФ Владимир Путин в телеобращении назвал удар испытанием «новейшей ракеты» и заявил, что это стало ответом на решение Запада предоставить Украине ракеты большой дальности, которые использовались для ударов по территории России.

По мнению экспертов, баллистическая ракета «Орешник» может быть модификацией межконтинентальной ракеты РС-26 «Рубеж», способной преодолевать до 6000 км и оснащенной разделяющейся головной частью (MIRV), несущей несколько боеголовок. По оценкам американской разведки, РФ располагает лишь несколькими единицами системы «‎Орешник»‎, потому удар по Днепру стал скорее демонстративным, нежели чем-то, что войдет в практику.