21 ноября Международный уголовный суд (МУС) в Гааге выдал ордера на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, экс-министра обороны Йоава Галанта и других лиц. Суд обвинил израильское руководство в совершении военных преступлений на палестинских территориях, включая использование голода в качестве оружия.

Нидерланды, где расположен суд, заявили, что будут соблюдать ордера в случае прибытия этих лиц в страну. Это значит, что нидерландские полицейские будут обязаны задержать Нетаньяху и доставить его в суд.

Решение МУС оказалось неожиданным даже для МИД Нидерландов: глава министерства Каспер Вильдкамп был вынужден отменить визит в Израиль.

«В сложившихся обстоятельствах было решено не отправляться в Израиль сейчас», — говорится в заявлении ведомства.

Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан заявил, что ордер МУС на арест был «обнадеживающим» и чрезвычайно важным шагом в привлечении к ответственности израильских властей, совершивших геноцид против палестинцев. «Мы будем продолжать работать над тем, чтобы международное право применялось для наказания за геноцид», — подчеркнул Фидан.

Глава внешней политики ЕС Жозеп Боррель заявил, что ордера МУС на арест Нетаньяху и Галанта не носят политического характера. Потому все страны-члены ЕС должны уважать решение суда и исполнять его, поскольку все 27 стран Евросоюза ратифицировали Римский статут. Это означает, что Нетаньяху больше не может путешествовать в Евросоюз.

Нидерланды, Швейцария, Ирландия, Италия и Испания заявили, что будут выполнять свои обязательства и обязанности в соответствии с Римским статутом и международным правом. Австрия заявила то же самое, хотя ее министр иностранных дел Александр Шалленберг добавил, что ордер абсурден. Несмотря на это, Вена будет обязана арестовать и выдать Нетаньяху Гаагскому суду, если премьер прибудет в Австрию.

Министерство иностранных дел Франции заявило, что его реакция на ордера будет соответствовать уставу МУС. Однако в ведомстве отказались подтвердить, будет ли Франция арестовывать Нетаньяху.

Великобритания также подчеркнула, что уважает независимость МУС. Однако в кабинете премьера Кира Стармера отказались подтвердить, будет ли Великобритания соблюдать ордера.