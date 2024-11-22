Ливан ищет возможности повлиять на новоизбранного президента США Дональда Трампа, чтобы Белый дом перестал продвигать исключительно израильские интересы. Одним из главных медиаторов в этом вопросе может стать тесть младшей дочери республиканца Масаад Булос — выходец из Ливана и автомагнат.

Его сын Майкл женился на Тиффани Трамп в 2022 году и активно призывал голосовать за Трампа среди мусульманских избирателей в Мичигане. Эти усилия, как сообщается, основывались на недовольстве политикой администрации Байдена на Ближнем Востоке — это во многом и принесло Трампу победу в этом ключевом штате.

Как пишет Financial Times (FT), республиканец в благодарность Майклу и его отцу Масааду Булосу может пересмотреть политику США в отношении израильско-ливанской войны. Булос, по мнению опрошенных FT экспертов, занимает уникальное положение для влияния на избранного президента. Его близость к Трампу может открыть редкую возможность для Ливана прекратить 13-месячный конфликт и добиться перемирия.

Булос, выходец из влиятельной ливанской семьи, построил бизнес-империю в Нигерии, включая компании по продаже и дистрибуции автомобилей и мотоциклов. Несмотря на переезд в США, он сохраняет связь с родственниками в Ливане, где его семья занимала политические должности. Так, его отец был мэром города Кфар Акка на севере Ливана.

По данным издания, Булос может стать специальным посланником Трампа для посредничества в переговорах о перемирии между Ливаном и Израилем. Однако Булос опроверг эти утверждения, заявив, что у него нет официальной роли и амбиций. Однако за последние недели Булос провел встречи с известными ливанскими политиками, включая Амина Салама и Сами Жмайеля, что усилило надежды. Как пишет FT, обсуждения на этих встречах касались переговоров о прекращении огня, экономического восстановления и урегулирования региональных конфликтов.

Булос также встретился с президентом Палестины Махмудом Аббасом на Генассамблее ООН, что свидетельствует о его возможной роли в установлении диалога между Ливаном, Палестиной и администрацией Трампа.

В Ливане рост влияния Булоса вызвал оптимизм среди граждан, жаждущих мира. Его тесные связи с христианскими политическими фракциями Ливана, включая отношения с такими фигурами, как Сулейман Франжье, указывают на его способность ориентироваться в сложной политической обстановке. Однако его контакты с лидерами, противостоящими «Хезболле», и поддержка произраильской позиции Трампа вызывают у многих сомнения, что Булос сможет добиться справедливого мира для Ливана.