В 2025 году более 200 тыс. граждан Узбекистана смогут найти работу в экономически развитых странах. Об этом заявил премьер-министр Абдулла Арипов во время представления программы действий правительства в Законодательной палате Олий Мажлиса 20 ноября.

Среди приоритетных направлений программы — системная организация трудовой миграции и социальная поддержка мигрантов.

«Только в 2025 году планируется принять меры по трудоустройству более 200 тыс. граждан в 21 экономически развитой стране, таких как Германия, Великобритания, Япония, Республика Корея, Израиль, Канада, Польша, Турция, Саудовская Аравия, ОАЭ и другие», — заявил глава правительства.

Для подготовки мигрантов планируется обучение профессиональным навыкам и иностранным языкам. Также правительство продолжит работу по диверсификации рынков труда, чтобы снизить зависимость от одного-двух основных направлений.

Ранее, в январе, президент Шавкат Мирзиёев поставил задачу подготовить около 100 тыс. граждан для работы за рубежом. В рамках этого были объявлены наборы на десятки тысяч вакансий в Германии, Польше, Южной Корее и других странах.

В октябре президент заявил, что поддерживает миграцию, если граждане зарабатывают за границей 1500–2000 долларов. В противном случае, по его мнению, необходимо создавать рабочие места внутри страны.

В сентябре Узбекистан и Германия подписали соглашение, которое упрощает въезд в ФРГ для высококвалифицированных специалистов и студентов, а также регулирует выдворение нелегальных мигрантов.