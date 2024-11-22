Элиэзер Фельдштейн, главный помощник премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, стал ключевым фигурантом дела об утечке конфиденциальной информации. В заявлении израильской прокуратуры говорится, что Фельдштейн обвиняется в разглашении секретных данных, которые поставили под угрозу национальную безопасность страны.

«Данная акция была осуществлена с ведома подсудимого Элиэзера Фельдштейна и имела целью повлиять на израильский общественный дискурс», – говорится в заявлении.

По данным следствия, он причастен к краже и передаче зарубежным СМИ документов, содержащих необработанные разведывательные данные из Управления военной разведки Израиля (Аман).

Эти материалы были опубликованы в немецкой газете Bild и британской The Jewish Chronicle несмотря на запрет израильской военной цензуры.

В обвинительном заключении утверждается, что действия Фельдштейна были направлены на влияние на общественное мнение в Израиле по вопросу пленных.

В рамках расследования дела были задержаны пять человек, включая Фельдштейна и неназванного офицера израильской разведки. Оба обвиняются в краже, разглашении секретной информации и попытке введения правосудия в заблуждение.