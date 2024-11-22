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В Канаде пообещали арестовать Нетаньяху в случае его визита
В случае визита премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху в Канаду он будет арестован. Об этом сообщил премьер-министр страны Джастин Трюдо. Та же участь постигнет бывшего израильского министра обороны Йоава Галанта. Нидерланды также подтвердили готовность исполнить решение Международного уголовного суда об аресте чиновников.
В Канаде пообещали арестовать Нетаньяху в случае его визита / Others
22 ноября 2024 г.
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