В Канаде пообещали арестовать Нетаньяху в случае его визита

В случае визита премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху в Канаду он будет арестован. Об этом сообщил премьер-министр страны Джастин Трюдо. Та же участь постигнет бывшего израильского министра обороны Йоава Галанта. Нидерланды также подтвердили готовность исполнить решение Международного уголовного суда об аресте чиновников.