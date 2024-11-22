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Момент удара баллистической гиперзвуковой ракетой «Орешник» по Днепру
В Сети появилось видео удара новейшей баллистической гиперзвуковой ракетой «Орешник» по Днепру 21 ноября. В тот же день президент России Владимир Путин подтвердил ее испытание в боевых условиях. Он заявил, что это был ответ на атаки ATACMS и Storm Shadow. Эксперты предполагают, что Орешник — это может быть другое название для РС-26 «Рубеж». Сообщается, что накануне США предупреждали Украину и других союзников о том, что Россия может применить «экспериментальное оружие».
Момент удара баллистической гиперзвуковой ракетой «Орешник» по Днепру / Others
22 ноября 2024 г.
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