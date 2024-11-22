Россия сталкивается с серьезным дефицитом рабочей силы на фоне напряженной демографической ситуации, заявил 22 ноября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Мигранты — это необходимость. У нас очень большая страна, но мало населения. Нам нужны рабочие руки», — заявил представитель Кремля, добавив, что трудовая миграция требует строгого регулирования для предотвращения преступности.

После теракта в «Крокус Сити Холле» в марте 2024 года, ответственность за который власти РФ возложили на выходцев из Таджикистана, российское руководство усилило меры контроля за мигрантами. Госдума приняла законы, ужесточающие наказания за нелегальную миграцию и ограничивающие получение ВНЖ через брак. Введен новый режим упрощенных депортаций и вручения повесток всем мигрантам, недавно получившим гражданство России.

Одной рукой запрещают, другой призывают

Одновременно с этим в РФ возникла катастрофическая нехватка кадров. Как следует из июльского отчета платформы HH, дефицит вакансий коснулся примерно двух третей российского рынка. По каждой второй позиции не хватало соискателей.

Несмотря на дефицит рабочих рук, губернаторы в 20 регионах ужесточили меры против мигрантов. Так, в ряде регионов запретили иностранцам работать в определенных секторах: например, в Новосибирской области мигрантам больше нельзя работать в детских садах, на Сахалине — водить такси и устраиваться в сферу общепита и торговли.

Однако такие меры угрожают экономике: например, строительство и обрабатывающая промышленность, ключевые отрасли российской экономики, сильно зависят от притока иностранной рабочей силы.

Российские СМИ отмечают, что усиление антимигрантской риторики связано с попытками отвлечь внимание общества от войны в Украине и роста цен. Политтехнологи утверждают, что миграционная тема проста для манипуляции: репортажи о рейдах, задержаниях и депортациях создают эффект действия властей. Однако важно не доводить ситуацию до крайностей, чтобы избежать социальных беспорядков.

Согласно данным ВЦИОМ, 52% россиян в 2024 году поддерживают ограничение трудовой миграции, хотя еще в 2023 году эта цифра составляла 40%. При этом, несмотря на антимигрантские настроения, экономика России нуждается в иностранной рабочей силе.