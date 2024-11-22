Не менее 17 человек погибли, десятки получили ранения в результате авиаударов израильской армии по различным районам сектора Газа.

По информации руководства баптистской больницы «Аль-Ахли» в городе Газа, восемь погибших и множество раненых поступили в медучреждение после того, как израильские войска нанесли удар по дому в районе Шуджайе.

Израильская авиация также атаковала больницу Кемаля Адвана в Бейт-Лахии. Директор больницы Хусам Абу Сафийе сообщил, что семь медицинских работников были ранены, двое из них находятся в тяжелом состоянии. Удары беспилотников повредили приемное отделение и кислородные баллоны. Также разрушен электрогенератор в больничном саду.

Атаки израильской армии затрудняют оказание помощи раненым из-за разрушений и продолжающейся блокады, подчеркнул Абу Сафийе.

Между тем очевидцы сообщили, что израильские силы подожгли палестинские дома в Бейт-Лахии. Удары были нанесены также по лагерю беженцев «Джебалия».

В центральной части сектора Газа авиаудары по дому семьи Аль-Хур в Нусейрате привели к гибели пяти человек, множество получили ранения. В Дейр-эль-Балах при бомбардировке дома семьи Абу Самра погибли два человека.

На юге сектора Газа, в районе Маваси, израильская авиация атаковала палатку перемещенных лиц. Погибли женщина и ее дочь.

Обстрелы продолжаются, усиливая гуманитарный кризис в блокированном секторе.