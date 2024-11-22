Противоракетные системы стран НАТО способны обнаружить запуск российской баллистической ракеты средней дальности «Орешник‎»‎, однако их эффективность в ее перехвате остается под вопросом. С такой оценкой выступила французская газета Le Monde, ссылаясь на слова высокопоставленных офицеров Воздушно-космических сил Франции.

«Системы предупреждения союзников [Украины] могут зафиксировать угрозу такого типа, но это не гарантирует ее нейтрализацию. На принятие ответных мер есть лишь около 30 минут», — отметил неназванный собеседник издания.

После пуска ракеты также невозможно определить, оснащена ли она ядерной боеголовкой. «Орешник‎»‎ — модифицированная версия российской баллистической ракеты системы РС-26 «‎Рубеж»‎ с дальностью полета до 6 тыс. км. Она способна нести до 3-4 боевых ядерных зарядов.

Французский военачальник полагает, что использование Россией ракеты средней дальности «Орешник» стоит рассматривать как козырь для возможных переговоров с новой администрацией США во главе с Дональдом Трампом. «Россияне стремятся занять позицию силы, продемонстрировать свою решимость», — заявил источник Le Monde.

21 ноября президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия применила ракету «Орешник» в неядерном исполнении для удара по украинскому заводу «Южмаш» в Днепре. Этот шаг стал ответом на использование Украиной американских и британских ракет для атак по российским объектам в Брянской и Курской областях.

Путин подчеркнул: политика Запада, которая якобы спровоцировала российско-украинский конфликт, «‎может иметь тяжелые последствия‎». В вечернем обращении к нации 21 ноября российский президент заявил: «Мы разрабатываем ракеты средней и меньшей дальности в ответ на планы США по их развертыванию в Европе и Азиатско-Тихоокеанском регионе».

По мнению западных аналитиков, запуск ракеты «Орешник» с ядерным потенциалом был призван напугать Киев и его союзников. Хотя ракета несла только обычные боеголовки, ее характеристики — гиперзвуковая скорость и возможность разделения боевых блоков — делают перехват практически невозможным, заключает Le Monde.