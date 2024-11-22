Министерство иностранных дел Турции выступило с осуждением теракта, произошедшего в пакистанской провинции Хайбер-Пахтунхва, где в результате нападения на колонну транспортных средств погибли 42 человека.

В заявлении МИД выражены соболезнования семьям погибших и пожелания скорейшего выздоровления пострадавшим.

Турецкая сторона подчеркнула, что продолжит поддерживать Пакистан в борьбе с терроризмом.

Трагедия произошла, когда пассажирские микроавтобусы, перевозившие мусульман-шиитов из города Парачинар в Пешавар, подверглись атаке. Представитель полиции Азмат Али сообщил, что колонна состояла примерно из 200 транспортных средств.

Министр внутренних дел Пакистана Мохсин Накви назвал произошедшее «террористической атакой», а премьер-министр страны Шахбаз Шариф заявил, что виновные понесут наказание.

Местные власти продолжают расследование, направленное на установление причастных к одному из самых кровавых нападений в регионе за последние годы.