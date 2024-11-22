Правительство Германии заявило, что «тщательно изучит» последствия решения Международного уголовного суда (МУС) о выдаче ордера на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху.

«Дальнейшие действия будут рассматриваться только в случае, если премьер-министр Биньямин Нетаньяху и бывший министр обороны Йоав Галант соберутся в Германию», — заявил официальный представитель правительства Штеффен Хебештрайт.

Он подчеркнул, что Германия является одним из главных сторонников МУС и участвовала в разработке его устава. Однако Хебештрайт также напомнил об «уникальных отношениях и большой ответственности перед Израилем» в силу исторических причин.

Суд в Гааге выдал ордера на арест Нетаньяху и Галанта за «преступления против человечности и военные преступления», совершенные с 8 октября 2023 года по 20 мая 2024 года. МУС установил наличие «разумных оснований» полагать, что они несут уголовную ответственность за «использование голода как метода ведения войны, а также за преступления против человечности в виде убийств, преследований и других бесчеловечных действий».

За время вторжения Израиля в сектор Газа погибло 44 000 палестинцев, большинство из которых женщины и дети. Почти все население территории было вынуждено покинуть свои дома на фоне продолжающейся блокады, которая привела к острой нехватке продовольствия, чистой воды и медикаментов.