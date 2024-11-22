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Американский сенатор пригрозил МУС санкциями за выдачу ордеров на арест Нетаньяху и Галанта
Американский сенатор Джон Тун, который, как ожидается, станет новым лидером Сената в январе 2025 года, призвал Конгресс немедленно ввести санкции против Международного уголовного суда после выдачи ордеров на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и бывшего министра обороны Йоава Галанта.
Американский сенатор пригрозил МУС санкциями за выдачу ордеров на арест Нетаньяху и Галанта / Others
22 ноября 2024 г.
Истории
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