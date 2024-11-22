В Калифорнии 19 ноября арестован Кристиан Фернандо Гутьеррес-Очоа, высокопоставленный член мексиканского наркокартеля Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG). 37-летний Гутьеррес-Очоа, зять лидера картеля Немесио Осегеры Сервантеса («Эль Менчо»), обвиняется в незаконной торговле наркотиками и отмывании денег.

По данным властей США, Гутьеррес-Очоа с 2014 года координировал транспортировку 40 тонн метамфетамина и 2 тонн кокаина в США. Он также подозревается в похищении двух мексиканских военнослужащих, чтобы вынудить освободить жену Эль Менчо.

Заместитель генпрокурора США Лиза Монако отметила, что арест Гутьерреса-Очоа стал ударом по картелю, известному своей жестокостью.

После бегства в США в 2021 году Гутьеррес-Очоа инсценировал свою смерть, чтобы избежать преследования. Живя под вымышленным именем, он обосновался в роскошной резиденции в Риверсайде, приобретенной на деньги картеля.

Сейчас Гутьеррес-Очоа грозит пожизненное заключение за незаконный оборот наркотиков и до 20 лет за отмывание денег. Тем временем США продолжают охоту на Эль Менчо, объявив награду в 10 млн долларов за информацию о его местонахождении.