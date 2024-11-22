Не допустить первого заседания парламента

Рано утром 19 ноября полиция вместе с бойцами подразделения спецназначения МВД разогнала палаточный лагерь оппозиции. Не обошлось без стычек со стражами правопорядка и задержаний. 16 человек обвинили в мелком хулиганстве.

Несколько сотен митингующих отправились на другой протест. По словам одного из лидеров оппозиции Ники Гварамии, эта тактика — «гоняться за активистами по всему городу вымотает полицейских».

Акции протеста в стране вспыхнули после того, как в стране подвели итоги голосования на парламентских выборах, состоявшихся 26 октября. Согласно окончательным данным ЦИК, правящая партия «Грузинская мечта» победила на выборах с 53,93% голосов, получив 89 из 150 мандатов. Четыре оппозиционные силы — «Единое национальное движение», «Коалиция за перемены», «Сильная Грузия», «Гахария за Грузию» в общей сложности получили 61 мандат, преодолев необходимый для прохождения в парламент 5%-ный барьер, однако ни одна из них не набрала более 11% голосов.

Оппозиционеры с результатами выборов не согласились, обвинив власти в массовых фальсификациях.

Наиболее масштабный протест ожидается 25 ноября, когда должно состояться первое заседание нового парламента. Активисты планируют окружить здание законодательного органа и не допустить проведения заседания.

Впрочем, у оппозиции едва ли найдется столь большое число активистов, чтобы взять в кольцо огромное здание парламента, уверены эксперты.

Создать свои органы власти

Тем временем противники правящей партии собираются усилить давление на власти и подорвать легитимность будущего парламента. Они договорились не входить в новый законодательный орган вместе с «Грузинской мечтой».

Некоторые опасения оппозиции вызывает лишь лидер фракции «За Грузию», которая набрала 8% на выборах. Георгий Гахария возглавлял правительство при «Грузинской мечте» и не любит бывшего президента страны Михаила Саакашвили и его последователей, поэтому не исключено, что он вместе со своей фракцией впоследствии может войти в законодательный орган.

Однако даже без этого у партии власти есть комфортное большинство, так что парламент скорее всего будет однопартийным. «Грузинская мечта» пообещала, что в отличие от парламентских выборов 2020 года, не будет просить оппозицию войти в парламент и начать работать.

Четыре года назад после выборов в законодательный орган оппозиция тоже отказалась признавать итоги голосования, объявив бойкот работе парламента нового созыва. Бойкот продлился несколько месяцев, после этого оппозиция все же вошла в законодательный орган, начав работать.

Противники власти решили создать параллельные органы власти, в частности, «народный парламент».

Своим председателем оппозиция планирует сделать президента Саломе Зурабившили. Она активно поддерживает акции протеста и написала иск в Конституционный суд, обвинив власти в фальсификациях на выборах.

Но ее полномочия скоро истекают, в январе в Грузии изберут нового президента, сделать это предстоит специальной коллегии из 300 выборщиков, куда входят депутаты и представители местных органов власти.

У Грузии уже есть опыт создания параллельных институтов власти. В 1990 году на выборах в Верховный совет победило движение «Круглый стол — Свободная Грузия» первого президента страны Звиада Гамсахурдии, однако радикально настроенная оппозиция объявила выборы недействительными, сформировав Национальный конгресс. В стране возникло двоевластие, которое в итоге привело к кровопролитной гражданской войне, продолжавшейся два года.

ЕС не сможет помешать

Президент Саломе Зурабишвили пока никак не прокомментировала предложение лидеров оппозиции. Она предложила свой вариант — глава государства планирует отказаться созывать первое пленарное заседание нового парламента, хотя должна сделать это в соответствии с Конституцией страны. Вместо этого Зурабишвили собирается и дальше считать легитимным нынешний законодательный орган, действующие власти и себя в качестве главы государства «до тех пор, пока в Грузии не будут проведены новые, честные выборы».

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что президент не сможет заблокировать проведение первого заседания парламента. По его словам, у Зурабишвили «нет никакого ресурса для саботажа, даже если она грубо нарушит Конституцию Грузии».

С этим согласен грузинский политолог Арчил Сихарулидзе.

«Саломе Зурабишвили — не революционер, у нее более приземленные взгляды. На мой взгляд, она совершила фатальную ошибку, присоединившись к оппозиции. Она поставила свои личные взгляды на развитие страны выше должностных обязанностей», — пояснил эксперт в беседе с TRT на русском.

По мнению эксперта, ситуация будет развиваться довольно предсказуемо — парламент соберется 25 ноября.

«Признает это президент или нет, уже не имеет значения, она сама уже перестанет быть президентом 20 декабря», — считает специалист. Он полагает, «Грузинская мечта» спокойно и мирно удержит власть.

«Судя по заявлению главы европейской дипломатии Жозепа Борреля, видно, что Евросоюзу не нравится нынешняя грузинская власть, но ЕС не обладает ни рычагами, ни ресурсами для того, чтобы что-нибудь изменить в стране. А что касается самих грузинских граждан, то их нынешняя ситуация только раздражает», — подытожил аналитик.