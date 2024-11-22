22 ноября 2024 г.
ПОЛИТИКА
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В Боливии депутаты правящей партии подрались в парламенте
В Боливии депутаты правящей партии учинили драку в парламенте. Это произошло на фоне острого соперничества между бывшим президентом Эво Моралесом и действующим главой государства Луисом Арсе. Группа сторонников Моралеса попыталась помешать новому председателю Конгресса Омару Юхре приступить к своим обязанностям, что привело к потасовке.
В Боливии депутаты правящей партии подрались в парламенте / Others
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