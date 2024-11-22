ПОЛИТИКА
1 МИН ЧТЕНИЯ
В Боливии депутаты правящей партии подрались в парламенте
В Боливии депутаты правящей партии учинили драку в парламенте. Это произошло на фоне острого соперничества между бывшим президентом Эво Моралесом и действующим главой государства Луисом Арсе. Группа сторонников Моралеса попыталась помешать новому председателю Конгресса Омару Юхре приступить к своим обязанностям, что привело к потасовке.
В Боливии депутаты правящей партии подрались в парламенте / Others
22 ноября 2024 г.
Истории
Турция призвала уважать перемирие
Сколько стоила война Израиля и Ирана?
Дружбе России и Ирана пришел конец?
После Ирана настала очередь Газы?
Иран объявил о победе над Израилем
Турция впечатлила генсека НАТО
Перемирие не продержалось и полдня?
Нетаньяху согласился на перемирие
Саммит НАТО станет кошмаром для Украины?
Будет ли Израиль соблюдать перемирие?
Нетаньяху приказал молчать
Иранцы возвращаются домой
Принц без короны рвется к власти
Иран и Израиль официально согласились остановить бои
Украине дадут самый большой пакет помощи за всю войну
Взгляните на TRT Global. Поделитесь своим мнением!
Contact us