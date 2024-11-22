Советник по национальной безопасности Южной Кореи Шин Вон Сик заявил, что Россия передала Северной Корее зенитные ракеты и средства противовоздушной обороны. Это стало частью сделки, предполагающей участие северокорейских военных в войне против Украины. Его слова приводит агентство «Ренхап».

По данным Шин Вон Сика, Пхеньян получил вооружение для укрепления своей противовоздушной системы. Южнокорейский чиновник также предположил, что КНДР может запросить у Москвы технологии для своей спутниковой программы.

По сведениям Украины и западных стран, в Курской области находятся более 10 тыс. северокорейских военных. Хотя Москва и Пхеньян официально не подтверждали участия военных КНДР, Владимир Путин заявил, что Россия «не сомневается» в серьезности договоренностей с Северной Кореей.

Министр обороны Южной Кореи Ким Ен Хен отмечал, что Пхеньян, скорее всего, запросит у России технологии для развития ядерного и ракетного потенциала в обмен на отправку своих военных в Россию.

Ранее The Wall Street Journal сообщило, что на территории Курской области, где часть районов контролируется ВСУ, был ранен высокопоставленный генерал армии Северной Кореи. По данным издания, это первый случай, подтвержденный западными источниками, когда северокорейский военный столь высокого ранга пострадал в боевых действиях на российской территории.

Согласно публикации, ранение генерал получил в результате недавних ударов украинских войск в районе Курска. Подробностей о его состоянии пока не сообщается.

Днем ранее WSJ писало, что северокорейскими войсками в Курской области командует замначальника Генштаба КНДР генерал Ким Ён Бок. Его задача — интеграция северокорейских войск в российскую армию и изучение современных методов ведения войны.